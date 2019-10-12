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Общество

Скончалась телережиссер и общественный деятель Умтул Орозова

Фото Пресс-службы Минкультуры. Умтул Орозова

На 80-м году жизни 11 октября скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, телережиссер и общественный деятель Умтул Орозова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

В ведомстве напомнили, что она родилась в 1940 году в семье первого дирижера и народного артиста Киргизской ССР Шейше Орозова. Окончила факультет режиссуры Московского института имени А.Луначарского.

Трудовую деятельность Орозова начала в газете «Комсомольская правда». Долгие годы проработала режиссером, главным режиссером, заместителем председателя в Кыргызском государственном комитете теле- и радиовещания. В 1980-1986 годы была руководителем отдела культуры ЦК КП Кыргызстана, в 1986-1991 годы работала председателем Кыргызского государственного комитета теле- и радиовещания (КТР). В 1989-м была избрана депутатом Верховного Совета СССР.
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