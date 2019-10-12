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Общество

Минтруда России предлагает давать упрощенное гражданство мигрантам-врачам

Приезжим с медицинской специальностью будут давать гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщают российские СМИ.

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В России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, фельдшеров скорой помощи и других специалистов. Чиновники Минтруда придумали, как решить кадровый голод: дефицит медперсонала предлагают устранить за счет мигрантов. Согласно законопроекту министерства, привлеченным из-за рубежа врачам будут давать гражданство России в упрощенном порядке.

Приветствовать будут специалистов из стран бывшего СССР — Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана.

«Планируется, что мигранты займут места не только узких специалистов, но и врачей и фельдшеров скорой помощи — эти специальности в законопроект добавили по просьбе региональных властей. При этом, как уточняют в Минздраве, в случае конкуренции за место между российскими и зарубежными специалистами список профессий для получения упрощенного гражданства будут корректировать», — говорится в сообщении.

За счет мигрантов власти России хотят решить проблемы не только здравоохранения, но и демографии. По прогнозу Минэкономразвития, до 2024 года население страны будет расти только за счет приезжих.
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