Кыргызстанец с поддельным паспортом пытался пересечь границу

Гражданин Кыргызстана пытался пересечь границу с Узбекистаном по чужому поддельному паспорту. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, 11 октября пограничники контрольно-пропускного пункта «Баймак-автодорожный» задержали гражданина КР за незаконную попытку пересечения госграницы.

«С.Ф., 1985 года рождения, направлялся из Кыргызстана в Узбекистан. При прохождении контроля он предъявил заграничный паспорт РУз на имя И.И., 1986 года рождения. При проверке выявлена частичная подделка документа (изменение оттисков дата-штампа о пересечении государственной границы)», — сообщает ГПС.

После составления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.