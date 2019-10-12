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Общество

Народную инициативу прямых выборов мэра продвигают в Бишкеке

Народную инициативу прямых выборов мэра намерены продвигать в Бишкеке. Неравнодушных граждан собирают в Facebook.

«Совсем скоро состоятся выборы в Бишкекский городской кенеш. Люди пойдут выбирать тех, кто будет задавать направление развития нашей столицы в последующие годы. В последнее время бишкекчане столкнулись с тем, что предвыборные программы партий депутатами не исполняются, а мэры, как правило, действуют, не прислушиваясь к мнению горожан», — пишет глава ОФ «МувГрин» Мария Колесникова.

Мэры назначаются «сверху», а депутаты горкенеша единогласно «выбирают» единственного кандидата. В связи с этим возникла инициатива выбора мэра горожанами напрямую.

Мария Колесникова

По словам инициаторов, когда мэр избирается людьми, он подотчетен напрямую.

«Он будет нести ответственность за реализацию программы развития города, которую выбрали горожане. Появятся ли у нас велодорожки или деньги пустят на подземные переходы, станут ли создавать комфортные площадки и парки или просто менять асфальт, продолжат ли вырубать деревья, будут ли развивать общественный транспорт, закупая автобусы на газе, станет ли город удобным и дружелюбным для маломобильных групп — эти и другие вопросы волнуют сегодня горожан. Но будут ли депутаты и мэр их решать?» — задается она вопросом.

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Глава фонда отметила, что собирают инициативную группу из 10 человек.

«Нас уже пятеро, но соратников может быть и больше. После этого регистрируем свою инициативу и собираем за два месяца 10 тысяч подписей. После чего инициатива поступает в парламент. У нас уже есть справка-обоснование, анализ законодательства и юридические предложения о том, какие нужны поправки в законодательстве, чтобы мы могли сами выбирать мэра. Этот процесс небыстрый, и никаких гарантий нет, но важно не это, а рассказать о проблемах в городе», — сказала Мария Колесникова 24.kg.

Она добавила, что сейчас им нужны волонтеры, которые могут присоединиться не деньгами, так знаниями и умениями.

«Работы много: это и сбор подписей, и информирование. Мы хотим позитивных изменений», — заключила глава фонда.
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