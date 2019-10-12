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Общество

Перепись населения — 2020. Все данные доступны в социальных сетях

Фото Нацстатком. Перепись населения и жилищного фонда пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года

В социальных сетях информируют о переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана на страницах «Эл каттоо — 2020». Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечается, что данные доступны в Facebook, Instagram и Одноклассниках по хештегам #ЭлКаттоо2020, #ПереписьвКР2020. Здесь можно получить оперативную информацию о технической подготовке к проведению переписи и ответы на все интересующие вопросы.

Очередная перепись населения и жилищного фонда пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Это мероприятие обойдется казне в 240 миллионов сомов. При этом планируется, что перепись населения Кыргызстана пройдет с помощью мобильных телефонов.
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