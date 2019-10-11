В Русском театре драмы объяснили, почему затягивается начало ремонта

Почему в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова до сих пор не начали капитальный ремонт, рассказал 24.kg директор Евгений Кузнецов.

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По его словам, тендер на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта и восстановления здания уже состоялся.

«По договору подготовка проектно-сметной документации должна завершиться 17 ноября, но они обещают сдать в начале месяца. После этого сразу же приступим к объявлению тендеров на строительные работы», — отметил Евгений Кузнецов.

Напомним, что депутат ЖК Сагындык Келдибаев интересовался, почему объекты культуры до сих пор в плачевном состоянии.

В июле на капитальный ремонт нескольких драматических театров выделено 198 миллионов сомов. Из них на восстановление Русского театра драмы предусмотрено 97 миллионов 658,3 тысячи сомов.