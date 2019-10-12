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Общество

В восточной части Бишкека три дня не будет газа

В восточной части Бишкека три дня не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, 14-16 октября в микрорайоне «Аламедин-1», городках «Энергетиков», «Строителей» и в районе, ограниченном улицами Калинина, Садовой, Токмакской и проспектом Победы, будет прекращена подача природного газа.

Отключение связано с обрезкой участка подземного газопровода среднего давления и врезкой вновь смонтированного. Всего без газоснабжения временно останутся 7 тысяч 575 абонентов.

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.
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