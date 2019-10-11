В КНУ возмутились заявлением депутата Евгении Строковой

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына возмутились заявлением депутата Евгении Строковой, что в вузе надо провести дезинфекцию и уволить всех сотрудников, начиная с ректора.

Ранее нардеп заявила, что ректор даже не выплачивает преподавателям вовремя зарплату.

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Как отметили в вузе, заработную плату работники получают вовремя. Ее выдают ежемесячно 5-го числа.

«За сентябрь ее перечислили в понедельник, 7 октября, так как в субботу банковские переводы не осуществляются», — сообщили в КНУ.

Кроме того, ректорат интересуется, почему публикуются некорректные высказывания депутата Евгении Строковой. В частности, что «нужно дезинфицировать КНУ». «Что означает дезинфицировать?» — поинтересовались в вузе.

Парламентарий обратилась к вице-премьер-министру Алтынай Омурбековой с просьбой не допустить открытия медицинского факультета в КНУ.