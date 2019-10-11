19:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В КНУ возмутились заявлением депутата Евгении Строковой

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына возмутились заявлением депутата Евгении Строковой, что в вузе надо провести дезинфекцию и уволить всех сотрудников, начиная с ректора.

Ранее нардеп заявила, что ректор даже не выплачивает преподавателям вовремя зарплату.

Читайте по теме
В КНУ необходимо провести дезинфекцию, а не открывать медфак, считает депутат

Как отметили в вузе, заработную плату работники получают вовремя. Ее выдают ежемесячно 5-го числа.

«За сентябрь ее перечислили в понедельник, 7 октября, так как в субботу банковские переводы не осуществляются», — сообщили в КНУ.

Кроме того, ректорат интересуется, почему публикуются некорректные высказывания депутата Евгении Строковой. В частности, что «нужно дезинфицировать КНУ». «Что означает дезинфицировать?» — поинтересовались в вузе.

Парламентарий обратилась к вице-премьер-министру Алтынай Омурбековой с просьбой не допустить открытия медицинского факультета в КНУ.

Ссылка:
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
В КНУ необходимо провести дезинфекцию, а не открывать медфак, считает депутат
«Апрель», «Сентябрь». Депутат вспомнила о заблокированных СМИ
Факультет иностранных языков КНУ хотят перевести в подвал. Студенты против
Строкова vs Economist.kg. Депутат требует опровержения, но документов не дает
Евгения Строкова пообещала быть вечным депутатом. Из-за Наццентра онкологии
Евгения Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра
Фонд Евгении Строковой. На счету нет $2 миллионов оборотных средств
Евгения Строкова о $2 миллионах на счету фонда, учредителем которого является
Невестка премьер-министра требует с депутата Строковой миллион сомов
Евгения Строкова подтвердила наличие фонда и рассказала, откуда он взялся
Популярные новости
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Сотрудников УОБДД освободили от&nbsp;лишней работы. Не&nbsp;будут проверять ряд документов Сотрудников УОБДД освободили от лишней работы. Не будут проверять ряд документов
Дело Атамбаева. Алга Кылычев дал показания против бывшего президента и&nbsp;СДПК Дело Атамбаева. Алга Кылычев дал показания против бывшего президента и СДПК
Бизнес
Овердрафт от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; быстрый заем и&nbsp;минимум документов Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
11 октября, пятница
19:43
Цифра дня. Объем операций через электронные кошельки достиг 1,4 миллиарда сомов
19:28
Алкоголь и сигареты. За что задерживают граждан Кыргызстана в Турции
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, фестиваль, выставки
18:46
В КНУ возмутились заявлением депутата Евгении Строковой
18:38
Сооронбай Жээнбеков призвал коллег по СНГ к сотрудничеству без протекционизма