В Бишкеке и Оше пройдут ярмарки американских вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, представители десяти американских колледжей и университетов посетят Кыргызстан в рамках тура по Евразии и Центральной Азии «Образование в США». Education USA (официальный ресурс правительства США для учащихся, заинтересованных в получении высшего образования в Америке) проведет две масштабные ярмарки вузов США.

В Оше мероприятие начнется сегодня, 12 октября, в 14.00 в гостинице «Классик» (улица Алиева, 143).

В Бишкеке ярмарка пройдет в воскресенье, 13 октября, с 14.00 до 18.00 в гостинице «Дамас» (улица Жумабека, 107).

На ярмарке можно будет узнать о стипендиях и грантах для оплаты учебы в США, а также о возможностях получения степени бакалавра и магистра напрямую или с помощью обменных программ.

В ведомстве отмечают, что такие мероприятия предоставляют заинтересованным студентам, родителям и учителям возможность пообщаться с представителями американских колледжей и вузов, изучить процесс подачи документов в учебные заведения и найти для себя доступные образовательные программы и ресурсы.

Мероприятия бесплатные, открыты для всех желающих. Зарегистрироваться можно по этой ссылке: www.tinyurl.com/edusafair.