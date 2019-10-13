14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1;

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 36-38, 10-й микрорайон, 9-12, 16-19, улица Саманчина, 10, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ыссык-Кол, Кок-Ойрок, Кожомкул), отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева, Толстого;

9.30-17.00 — улицы Салиевой, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100, село Орто-Сай (улицы Иманалиева Ормокоева, Балык Кумара);

9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Кара-Алма, Терек-Сай, Макмал), отрезки улиц Орозбекова, Токтогула, Темировской, Исанова.

Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Суворова, Молодежная, Пионерская, Маяковского, тупик Станционный, школа № 2, ГЭС-3), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Подгорная, Восточная), Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардия, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Скворцова), Лебединовка (улицы Северная, Набережная, Советская), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Аптечная, Западная, Больничная, Кыргызская), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Набережная, Школьная, Айбаш), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Средняя, Черемушки, Школьная, Заводская), Студенческий (улица Комсомольская), Комсомольское (улицы Юбилейная, Северная, Набережная, Озерная), Кунтуу (улицы Новая, Молдосан, Проектируемая, Сейдесенбаева, Джамгерчинова, Садовая), Сокулук (улицы Достук, Восточная, Кайназарова, Почтовая, Фрунзе, Первомайская, Железнодорожная, Мира, переулок Железнодорожная), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Юбилейная, Луговая, Калинина, Солнечная, Фрунзе, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Матросова, Крупская), Заря, Большевик, Сретенка (улицы Ленина, Новая);

Жайылский РЭС

8.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Маяковского, Тольятти, Шопокова, Чайкина, Космическая, Российская, Абая, Джамбула, Железнодорожная, «Квартал ковровщиков»);

8.00-17.00 — села Монолдор, Сары-Булак;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка, Тогуз-Булак, Бирдик (улица Красный Мелянтан), Новопокровка (улицы Набережная, 1-53, Ленина, 266-490, 513-689, Фрунзе, 402-672, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Линейная, 137-367, Советская, 84-229), Джар-Баши (улицы Телебаева, Кара-Булун).

Ошская область