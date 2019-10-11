12 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Жумабека, Заводской, Чымкентской, переулок Краснознаменный.

2 Ошская область