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Общество

12 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Жумабека, Заводской, Чымкентской, переулок Краснознаменный.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Шакирова, Ленинградская, потребители в районе центрального стадиона, грензавода, центральный рынок, старый автовокзал, дом быта, факультет БИМ ОшГУ, Консульство РФ, школы имени Максима Горького, «Грамотей»), сельские управы Гульча, Каблан-Кол, Сары-Таш, Талды-Суу, Алай, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Уч-Добо, Сары-Могол, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.
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