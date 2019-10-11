Убийство Анарбая Мамажакыпова. Обвиняемому продлили меру пресечения без адвоката

В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

По словам Дамиры Калыковой, ее брату Мелису, обвиняемому в убийстве Анарбая Мамажакыпова, продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября.

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Она подчеркнула, что Ошский областной суд вынес решение еще 3 сентября, однако о нем не было известно даже самому подследственному.

«Беспредел продолжается! Оказывается, уже прошло два судебных заседания без нас, родственников Мамажакыповых и адвокатов. Даже брата из СИЗО не вывозили. На одном из них было принято решение продлить ему меру пресечения. Но никто ничего не знал! Никаких документов на руки ни адвокату, ни Мелису не выдавали», — рассказала Дамира Калыкова.

По ее словам, сторона защиты подала жалобу. В связи с чем очередной процесс был перенесен.

Дамира Калыкова также отметила, что их адвокат ходатайствовал о допуске на судебный процесс СМИ. Однако судья Жолборс Кудаяров, рассматривающий это дело, его отклонил.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.