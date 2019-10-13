Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд

В минувшую пятницу прошли предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Среди обвиняемых бывший президент республики Алмазбек Атамбаев. Но в суд он приезжать отказался. В итоге предварительные слушания перенесли.

Читайте по теме Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест

Пришедших на процесс журналистов милиция не пускала на территорию суда. Они не могли объяснить причину своих действий, лишь заявили, что процесс закрытый.

В то же время стало известно, что 14 обвиняемых по делу Азиза Батукаева могут отделаться штрафом. По словам адвоката Сергея Слесарева, они пошли на сделку со следствием после того, как их взяли под стражу, а затем предложили согласиться на сотрудничество.

Фото informator.kg. Два джипа, из-за которых разгорелся скандал

В очередной скандал вляпалось МВД. Эркин Мамбеталиев подарил милиционерам в подарок два джипа. Бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева передал машины подразделению МВД в Баткене. Несмотря на наличие видео, где запечатлена передача ключей и документов, в милиции настаивают , что два Chevrolet-Suburban остановили за незаконную тонировку и отправили на штрафстоянку.

Эркина Мамбеталиева осудили за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал его виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию и выпустил на свободу.

Интересно, что на произошедшее не отреагировали ни в правительстве, ни в администрации президента. А некоторые депутаты Жогорку Кенеша считают, что в таком подарке ничего зазорного нет.

Читайте по теме В Кыргызстане ищут способы продлить сроки льготной растаможки авто

Неприятная новость пришла на неделе из таможни. ГТС напомнила, что в Кыргызстане 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготных ставок пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых для личного пользования из третьих стран. В итоге с нового года в Кыргызстане растаможка автомобилей может подорожать в 10 раз. Тарифы утверждены Советом Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года. Правда, в правительстве уже задумались о том, как бы продлить срок действия льготных ставок. Получится ли это сделать — пока неизвестно.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Дела Алмазбека Атамбаева

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по семи уголовным делам

Арестованный бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил 14 уведомлений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он находится в СИЗО ГКНБ. По некоторым делам следствие завершили, и в ближайшее время они поступят в суды. 24.kg разбиралось, какие реальные сроки заключения грозят Алмазбеку Атамбаеву.

Водительские права. Что известно о компании «Гознак»

Одним из победителей тендера на изготовление водительских удостоверений стала типография «Гознак». Правительство уверено, что благодаря этому стоимость прав снизится на 90 процентов. 24.kg изучило историю компании и нашло несколько интересных фактов.

Кому Джеруй покоя не дает

Фото 24.kg. Строительство на месторождении Джеруй

Политики Кыргызстана начали подготовку к парламентским выборам 2020 года. В ход пошли излюбленные приемы — громкие заявления, популизм и требования о пересмотре соглашений по крупным проектам. В этом году появился новый повод: к запуску готовится месторождение Джеруй. Два года никто не вспоминал о проекте, а теперь вдруг озаботились отсутствием в нем государственной доли. О ситуации вокруг месторождения в материале Татьяны Кудрявцевой «Золотые спекуляции. Как Джеруй становится предметом политического торга».

Зачем американский бизнес идет в Кыргызстан

В Бишкеке прошел кыргызско-американский бизнес-форум International Franchise and Trade EXPO. Предприниматели из США приехали, чтобы ознакомиться с инвестиционными возможностями Кыргызстана. Чрезвычайный и Полномочный Посол США в КР Дональд Лу рассказал в интервью 24.kg о возможностях торгового сотрудничества и перспективных направлениях американско-кыргызского бизнеса.

Врачей скорой помощи пересадят на скутеры

Фото из интернета. Скутер. Фото иллюстративное

Количество вызовов столичной скорой помощи из года в год растет. В сутки поступает и обрабатывается около 800-900 звонков, выполняется 550-600 вызовов. Что делается для того, чтобы пациенты своевременно получали помощь, и какая реформа службы идет в регионах республики, 24.kg рассказал глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

Дети на дорогах. Как им выжить?

Несчастный случай с пятиклассником в селе Кун-Туу заставил содрогнуться родителей. Каждый день мы отправляем детей за новыми знаниями в страхе — как доберется ребенок до школы, не травмируется ли в забитых под завязку маршрутках, не собьет ли его машина на пешеходном переходе... Таких примеров, к сожалению, немало. Подробнее в материале «Гибель школьников под колесами. Когда одних автобусов мало».

Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек

Фото из архива Умита Хелваджи. Умит в одном из ущелий Кыргызстана

Учитель английского языка Умит Хелваджи приехал в Кыргызстан четыре года назад. Он родом из турецкого Измира. Каждый июль ездит домой. У него там родители и старший брат. Это он посоветовал Умиту выучиться на педагога. В Бишкеке собеседник оказался по программе обмена и попал в Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где преподает английский студентам. О жизни в Кыргызстане и впечатлениях о стране Умит Хелваджи рассказал в интервью 24.kg.

Куда скатывается кыргызстанская школа

Отличительная особенность многих наших чиновников — говорить очевидное. Одно из последних выступлений премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева тому подтверждение. На торжественном мероприятии по случаю Дня работника образования он заявил: «Профессия учителя — это особое искусство, воплотившее в себя талант, творчество и вдохновение». Наш премьер забыл только добавить, что в Кыргызстане профессия учителя — это еще и особое искусство выживать. Даже несмотря на то, что к профессиональному празднику им повысили зарплаты. Подробнее в материале «Школьная система Кыргызстана. Как мы теряем образованное общество».

Красота Кыргызстана. Как ее видят читатели 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Иссык-Кульское небо

Сегодня в нашей рубрике сборник фотографий наших авторов из разных уголков Кыргызстана, объединенных только одной общей темой — красотой нашей республики. Подробнее в материале «Мгновения жизни. Суровый Долон и небо Иссык-Куля».

Как избавиться от неприятных болячек

Особенность кожных болезней в том, что их наличие становится очевидным с ранних стадий. Они могут проявляться сыпью, неприятными ощущениями, жжением, отеком тканей. Кроме неприятных ощущений, такие заболевания приносят и психологический дискомфорт. Какие болезни кожи распространены в Кыргызстане и может ли стать их причиной выдавленный прыщик, 24.kg рассказала врач-дерматолог Гулькайыр Рысалиева.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На улице Тыныстанова такси пытался проехать по тротуару

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegramвидеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».