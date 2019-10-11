19:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На Бишкек надвигается ветер. Мэрия просит не парковать автомобили под деревьями

На Бишкек надвигается ветер, мэрия просит не парковать автомобили под деревьями. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«По данным МЧС, в течение двух часов в столице ожидается неустойчивая погода, скорость сильного ветра может достигнуть 20 метров в секунду», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят для предупреждения несчастных случаев и повреждения личного имущества не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

В экстренных ситуациях мэрия просит обращаться в кол-центр муниципалитета на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото- и видеофакты по номеру: 0554182185.
Ссылка:
просмотров: 1606
Версия для печати
Материалы по теме
Шквалистый ветер снес кровлю спортзала школы в Алайском районе
Сильный ветер в Бишкеке. В мэрии подсчитали, сколько упало деревьев и крыш
В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В Токмаке ветер снес кровли домов
В ближайший час и вечером в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
Популярные новости
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Сотрудников УОБДД освободили от&nbsp;лишней работы. Не&nbsp;будут проверять ряд документов Сотрудников УОБДД освободили от лишней работы. Не будут проверять ряд документов
Дело Атамбаева. Алга Кылычев дал показания против бывшего президента и&nbsp;СДПК Дело Атамбаева. Алга Кылычев дал показания против бывшего президента и СДПК
Бизнес
Овердрафт от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; быстрый заем и&nbsp;минимум документов Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
11 октября, пятница
19:43
Цифра дня. Объем операций через электронные кошельки достиг 1,4 миллиарда сомов
19:28
Алкоголь и сигареты. За что задерживают граждан Кыргызстана в Турции
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, фестиваль, выставки
18:46
В КНУ возмутились заявлением депутата Евгении Строковой
18:38
Сооронбай Жээнбеков призвал коллег по СНГ к сотрудничеству без протекционизма