На Бишкек надвигается ветер, мэрия просит не парковать автомобили под деревьями. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«По данным МЧС, в течение двух часов в столице ожидается неустойчивая погода, скорость сильного ветра может достигнуть 20 метров в секунду», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят для предупреждения несчастных случаев и повреждения личного имущества не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

В экстренных ситуациях мэрия просит обращаться в кол-центр муниципалитета на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото- и видеофакты по номеру: 0554182185.