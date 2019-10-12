Николай Жестовский о стимпанке, флюид-арте и коммерческих художниках

Творчество художника Николая Жестовского отличается от коллег по цеху. Он пишет картины в жанре стимпанк. Недавно в арт-студии Ololohaus открылась его выставка. Работы вызвали большой интерес и восторг у горожан. Экспозиция продлится до 20 октября.

Журналист 24.kg побеседовал с художником о стимпанке и других жанрах, проблемах культуры и искусства в нашей стране и актуальности профессии.

Что такое стимпанк? Термин «стимпанк» образовался от английских слов: steam — пар и punk — мусор. Он зародился как литературное течение — направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство. Постепенно перерос в жанр искусства, культурное движение и субкультуру. Восхваляет главенство паровых машин и всех предметов, которые движутся «на всех парах».

— Николай, почему стимпанк? И в каких стилях вы еще рисуете?

— Работая художником-постановщиком в Русском театре драмы, понял, что один стиль мне не интересен. Поэтому стал пробовать несколько направлений: флюид-арт, деревянное панно, стимпанк... Я не живописец, чтобы писать одни картины живописью или маслом.

Стимпанком увлекся не так давно. Это декоративно-прикладное искусство, которое включает в себя не только живопись, но и костюмы, инсталляции. Картины могут быть разными — объемными, плоскими или с графическим решением. Сейчас я только начинаю познавать жанр.

Флюид-арт открыл для себя в феврале, когда мы с детьми творили кляксографию (техника рисования на основе спонтанных пятен и брызг). И увлекся. Попробовал жидкими красками нарисовать, просто на холст лил, и результат меня приятно удивил. Пользовался гуашью, акрилом, до смолы еще не дошел.

— Сколько времени уходит на одну картину?

— По-разному. Бывает, в течение нескольких дней могу закончить. Иногда много времени уходит. Самое кропотливое в этом деле — это подготовка. Возьмем, к примеру, этапы рисования картины Луны из серии «Нити времен». Сначала нужно подготовить пространство, где ты это будешь делать. Рамки использую свои, самодельные. Готовлю основу, которая также служит фоном. Фон объемный, как и сама Луна, что придает картине 3D-эффект. Потом это нужно зафактурить, то есть обработать фактурной пастой и элементами грунта, покрыть лаком. Некоторые работы залиты эпоксидкой, а не лаком, потому что она сохраняет картину лучше.

— Это ваша первая выставка? Какие ощущения?

— Вторая. Первая прошла этим летом в Дубовом парке Бишкека. На выставке были инсталляции, работы из бетона, несколько скульптур небольших и малых форм, также были декорации как в сериале «Игра престолов» и модели кораблей. Специфика моей деятельности в том, что работаю абсолютно с любым материалом, ограничений нет. Поэтому делаем всевозможные заказы и проекты.

— В Кыргызстане есть еще художники, которые рисуют в этом направлении?

— Этот стиль в мире существует с 70-х годов. Насколько помню, один писатель определил свои работы. После чего появилось целое направление стимпанк, или паропанк, как его еще называют. В работах имеются элементы киберпанка, фэнтези, параллельной реальности, фантастических миров с персонажами.

Среди художников, которых я знаю, никто таким не занимается. Есть живописцы, графики, дизайнеры. Николай Жестовский

Есть лишь актер Евгений Романов, который работает в этом направлении. Однако у него большинство скульптур имеют объемную металлическую форму.

— Выгодно ли заниматься таким творчеством в Кыргызстане? Работы востребованы?

— У нас есть популярные, раскрученные художники, у которых работы очень востребованы. Но они все живописцы. Я — нет. Мне не нравится реализм. Мои работы нестандартные. У нас маленький рынок, тем не менее и тут можно зарабатывать.

В художественной галерее «Ала-Тоо» есть работы чисто для продажи. Однако к живописи они отношения не имеют. Их рисуют так называемые коммерческие художники. Николай Жестовский

В галерее очень редко можно встретить хорошие работы. Большинство рассчитаны только на определенный контингент. Я бы не повесил такую картину дома.

— Почему так происходит, как вы думаете?

— Проблема в том, что у нас культуры нет. Правительство уделяет очень мало внимания ее развитию. Взять хотя бы театр, где я работаю, мало поддержки. Все внимание уходит на кино, которое приносит прибыль. Театр не коммерческая организация, он не зарабатывает. Порой из-за производства и затрат он даже себя не может окупить.

— Но ведь есть талантливые художники в Кыргызстане. Кого бы вы назвали современным и профессиональным?

— В наших художниках не особо разбираюсь, знаю только Константина Шкурпелу, у которого сейчас выставка проходит. Он в Союзе художников корифей. Регулярно ходил по четвергам на его курсы в Дубовом парке, чтобы поучиться и посмотреть, как он создает свои произведения. Константин Шкурпела — хоть и художник советских времен, но творит в жанре современного искусства.

— Какие у вас планы на будущее?

— С художником Евгением Романовым хотим провести выставку полностью в стиле стимпанк. В этот раз она должна быть стилизованной, содержать единую тематику, будет прослеживаться сюжетная линия. Сейчас наши работы разнятся в стилистике. На выставке также будет деревянное панно, так как оно тоже походит на панк и в его создании используются дерево, кожа, металл.