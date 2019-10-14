В Бишкеке 14 октября небольшая облачность. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 8 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 – 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1;
- 9.00-17.00 – 8-й микрорайон, 36-38, 10-й микрорайон, 9-12, 16-19, улица Саманчина, 10, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ыссык-Кол, Кок-Ойрок, Кожомкул), отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева, Л.Толстого;
- 9.30-17.00 – улицы Салиевой, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100, село Орто-Сай (улицы Иманалиева Ормокоева, Балык Кумара);
- 9.00-18.00 – жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Кара-Алма, Терек-Сай, Макмал), отрезки улиц Орозбекова, Токтогула, Темировской, Исанова.
Памятные даты
Образована Кара-Киргизская автономная область
Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — город Пишпек.
В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924 года из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской областей бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.
Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, 5 волостей Ферганского уезда, 2 волости Кокандского уезда Ферганской области; 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.
25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.
Всемирный день стандартов
Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.
В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.
Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.
Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Толен Шамшиев
Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.
Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.
Печатается с 1931 года. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934-м. Главной темой творчества поэта в 30-е годы явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».
Он является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Туреун Парда и других.
Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.
Родился гандболист Владимир Максимов
Родился 14 октября 1945 года в городе Канте. Заслуженный тренер СССР и России.
На Олимпийских играх в Монреале в 1976 году в составе сборной СССР по гандболу завоевал золотую медаль.
Владимир Максимов приводил сборную страны к победам на Олимпийских играх в Барселоне-1992 (в качестве второго тренера) и в Сиднее-2000 (как главный тренер), на чемпионатах мира (1993, 1997) и чемпионате Европы (1996).
Возглавлял Федерацию гандбола России, тренерует клуб «Чеховские медведи».
Родился художник Турсунбек Койчиев
Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР.
Творческая деятельность Турсунбека Койчиева началась в 1965 году с участия в республиканских выставках. Он работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз.
Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства.
Умер 1 июля 2016 года.
Умер специалист-лесовод Петр Ган
Родился 4 апреля 1916 года в городе Алупке Крымской АССР. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.
В 1946 году приехал в Кыргызстан.
Его имя занимает особое место среди тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие кыргызской науки о природе. Всю свою жизнь Петр Ган посвятил сохранению и умножению лесов, повышению их продуктивности и рациональному использованию.
Широко известен за пределами республики как инициатор, исследователь и пропагандист горного лесоразведения. Им опубликовано 76 работ, в том числе 8 монографий, 11 рекомендаций по лесохозяйственному производству. 32 монографии изданы под его редакцией.
Его именем назван Институт леса и ореховодства НАН КР.
Умер 14 октября 1993 года.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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