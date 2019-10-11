Когда у жизни есть цена. Мама больной девочки обратилась за помощью к президенту

Маленькой Наде Чигериной нужна новая операция. У девочки артериовенозная мальформация — сосудистая аномалия, представляющая клубок переплетенных артерий и вен, капилляры при этом отсутствуют. У малышки постоянные кровотечения. Ее мать, Ольга, обратилась за помощью к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову. Собрать более 70 тысяч евро ей не под силу.

«За все это время было сделано множество операций в Германии и Турции. Знали бы вы, сколько раз врачи говорили, что у моей Наденьки надежды нет, что вот-вот ее не станет, готовьтесь... Я не сдавалась. Наверное, поэтому она до сих пор жива. Более того, врачи из Германии сказали, что могут вылечить ее. Конечно, гарантий никто не дает, но надежда все-таки есть», — рассказала 24.kg Ольга Чигерина.

Я каждое утро подхожу к ее кровати со страхом: а жива ли моя маленькая дочь? Каждый день у нее изо рта течет кровь. Иногда кровотечения становятся такими страшными, что приходится переливать кровь. Ольга Чигерина

Сначала врачи думали, что у малышки во рту гемангиома — доброкачественная опухоль. Удалять ее отправились в Турцию. Благодаря фонду Help the children—SKD получили квоту на бесплатное лечение. После сложнейшей операции, казалось, все самое страшное осталось позади.

Но буквально через два месяца снова начались кровотечения. Тогда Ольга снова стала обращаться в различные клиники, отправлять медицинские документы. Врачи поставили диагноз — «артериовенозная мальформация». Оперировать согласились в немецкой клинике «Хаале» и выставили счет — 30 тысяч евро. Необходимые средства выделил благотворительный фонд, один человек передал большую сумму денег, часть пожертвовали добрые люди.

«В Германии провели несколько операций. Осложнения сильные были. Операция длилась 16 часов. Через вену вводится контрастное вещество, которое на 80 процентов перекрывает сосуд. Закрыть полностью его нельзя — пойдет некроз», — рассказала она.

Но после возвращения домой у Нади снова началось кровотечение. Но уже в другом месте — в глотке.

«Сейчас кровит из горла. Там очень труднодоступное место, будут ставить трахеостомную трубку, чтобы прооперировать», — предполагает мама.

Ольга говорит, что при заболевании дочери образуются сосудистые узелки, которые постоянно прорываются. Кроме того, у Нади снова начала расти опухоль во рту. «Опять, наверное, будут вырезать», — добавила она.

На повторную операцию уже пришел счет из той же клиники — около 70 тысяч евро. А еще необходимо на дорогу, подготовку документов и другие расходы.

«Я готова молить о помощи каждого! Я не мошенница, не попрошайка, я просто мать, которая хочет спасти своего ребенка. Помогите спасти Надю!» — обращается она.

Все желающие помочь могут перечислить средства на номер «Элсом» 0779 93 68 53.