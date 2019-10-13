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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 октября будет солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 11 минут.

Памятные даты

Образована Баткенская область

Урмата Чырмашева
Фото Урмата Чырмашева. Кадамджай, Баткенская область

Область образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кия.

Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000 года Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008-го — был переведен из районного в областное подчинение.

Область граничит на юге, западе и северо-западе — с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. И в этот день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова

Родилась 13 октября 1919 года.

Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.

Публиковалась с 1939 года. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.

Основной темой ее произведений является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.

Умерла 20 февраля 1988 года.

У кого намечается той

Рыскелди Момбеков

Родился 13 октября 1968 года в селе Шекер Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Андрей Воропаев

Родился 13 октября 1972 года. Директор ТЭЦ Бишкека.

Алмазбек Карасартов

Родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кульджа. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил КР.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
  • в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского; Подробнее
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова; Подробнее
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Иван да Марья»;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Сокровища Египта и нубийские львы»;
  • в парке Победы имени Даира Асанова пройдет фестиваль «Осень Средневековья»;

  • в кафе Baan Baan Thai Cafе — ярмарка «Осенние краски»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева поекажет спектакли «Лесные часы» и «Бардыгын билгим келет».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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