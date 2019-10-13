В Бишкеке 13 октября будет солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 11 минут.
Памятные даты
Образована Баткенская область
Область образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кия.
Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000 года Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008-го — был переведен из районного в областное подчинение.
Область граничит на юге, западе и северо-западе — с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова
Родилась 13 октября 1919 года.
Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.
Публиковалась с 1939 года. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.
Основной темой ее произведений является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.
Умерла 20 февраля 1988 года.
У кого намечается той
Рыскелди Момбеков
Родился 13 октября 1968 года в селе Шекер Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Андрей Воропаев
Родился 13 октября 1972 года. Директор ТЭЦ Бишкека.
Алмазбек Карасартов
Родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кульджа. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил КР.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Иван да Марья»;
- Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Сокровища Египта и нубийские львы»;
- в парке Победы имени Даира Асанова пройдет фестиваль «Осень Средневековья»;
- в кафе Baan Baan Thai Cafе — ярмарка «Осенние краски»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева поекажет спектакли «Лесные часы» и «Бардыгын билгим келет».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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