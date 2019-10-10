Дело о саженцах. Суд вынес обвинительный приговор

Октябрьский районный суд Бишкека вынес приговор по делу о покупке крупномерных саженцев. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

«Мы случайно узнали, что сегодня последнее заседание по делу – прения сторон и вынесение приговора. Процесс тихо проходил, что никто о нем не знал», — отметила она.

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Правозащитница отметила, что прокуратура настаивала на том, что вина должностных лиц МП «Бишкекзеленхоз» полностью доказана, ущерб бюджету нанесен в размере 10 миллионов сомов. В качестве наказания они просили наложить штрафы.

Защита настаивала на невиновности своих клиентов. Адвокаты отмечали, что решение о приобретении саженцев согласовывал муниципалитет, депутаты Бишкекского городского кенеша утверждали бюджет на их приобретение. Тендерная документация проходила через финотдел и другие структуры, и никто тогда не задался вопросом, почему такие дорогие саженцы.

«Возникает вопрос, почему не отвечают депутаты и мэрия, а только сотрудники Бишкекзеленхоза», — отметила Светлана Антропова.

По ее словам, суд признал должностных лиц виновными и обязал выплатить штраф.

Как отметила защита, она намерены опротестовать решение, поскольку клиенты не считают себя виновными.

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Напомним, весной 2018 года ГКНБ возбудил уголовное дело по факту закупки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП «Бишкекзеленхоз» по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР» УК КР.

Установлено, что 23 октября 2017 года заключен договор с ОсОО «Арт Грин» на поставку саженцев некоторых видов по цене 9 тысяч 90 сомов. По утвержденному плану бюджета на 2017 год утверждена сумма в 60 миллионов сомов на покупку крупномерных саженцев.

С ОсОО «Арт Грин» заключено 4 договора на 18 миллионов 615,9 тысячи сомов, с ОсОО «АГТ Азия» — 2 договора на 8 миллионов 9,8 тысячи сомов, с ОсОО «Зиар Строй» — 6 договоров на 14 миллионов 481 тысячу сомов.