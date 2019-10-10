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Общество

11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 57, 5-й микрорайон, 11/1, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш), улица Панфилова, 1б;
  • 10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Асаналиева, Кочкорской, Садырбаева, Островской, Матыева, Ногина, Красной, Купянской, Чукотской, Лагерной, Гагарина, переулки Яблочный, Иртышский, Смоленский, Лагерный, Волочаевский.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Набережная, 1-300; Чугуева, Панфилова, Чернышевского, Горького, Гоголя, Логвиненко, ГЭС-2, Школьная, тупик Кавказский), Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, переулок Октябрьский), Степное, Маевка (улицы Арычная, Школьная, Молодая Гвардия, Ала-Арчинская, Виноградная, Южная), Таш-Добо (жилмассивы «32 ГА», «40 ГА», улицы Больничная, Аптечная, Средняя), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у., Дружбы, Новостройка), Лебединовка, Восток (улицы Школа, Ленина, Советская, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная, Спортивная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Степное (улицы Северная, Новая, Южная, МТФ-2), Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная), Кун-Туу (улицы Новая, Молдосан, Садовая, Проектируемая, Сейдесенбаева, Джамгерчинова), Сокулук (улица Железнодорожная, переулок Железнодорожный), Шалта (улицы Шопокова, Осмон, Боромбаева, Шабданалы, Комсомольская), Романовка (улицы Юбилейная, Фрунзе, Гагарина, Московская, Пионерская, Карла Марса), город Шопоков (улицы Топографическая, Новостройка, Ново-Ала-Арчинская, Октябрьская, Заводская, Лондон, Западная, Геофизика, Линейная, Тургенева, Степная, Кирова, переулок Геолога);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Строительная, Красина, Щорса), Ан-Арык (улицы Бала-Айылчи, Центральная), Сретенка (улицы Новая, Крупская), Ак-Суу (улица Добровольского);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Полтавка, Комсомольское, Петропавловка, город Кара-Балта (улицы Калинина, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, Бейшеналиевой, 15, 17, 21, 23, 25 27, 29, 31, 33, Ленина, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Карла Маркса, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Свердлова, 65, 67, 69, 71);

Кантский РЭС

  • 8.00-12.00 — села Люксембург (улицы Тельмана, Киргизская), Бердик (улицы Красная, Милянфан);
  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Мичурина), Алга (улица Осмонова), Туз (улица Шевченко).
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