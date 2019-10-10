Водителей автобусов проверяют на знание Правил дорожного движения

Мэрия Бишкека усиливает контроль работы общественного транспорта для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, 9-11 октября в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП «БПАТП») проходит внеплановый инструктаж водительского состава, затем они сдают тест по Правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта.

Водители, которые не смогли подтвердить свою квалификацию, не сдадут тест, не смогут выходить на линию.

Но у них будет возможность провести работу над ошибками, улучшить свои навыки, пройти заново испытательный срок и при отсутствии нареканий и жалоб в СМИ от горожан, они смогут перевозить людей.

По всем вопросам, связанным с работой автобусов, просьба обращаться по номерам: 0312534824, 531817. Звонки горожан также принимаются по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фото- и видеофакты по-прежнему можно присылать по WhatsApp-каналу по номеру: 0554182185.

Напомним, 3 октября в селе Кун-Туу 34-летний водитель автобуса высаживал пассажиров. 11-летний мальчик зацепился одеждой за двери. Водитель не заметил ребенка, проехал несколько метров и наехал на него задним правым колесом. В результате ДТП ученик 5-го класса, не приходя в сознание, скончался в больнице. Водителя водворили в СИЗО-1.