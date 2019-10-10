23:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Водителей автобусов проверяют на знание Правил дорожного движения

Мэрия Бишкека усиливает контроль работы общественного транспорта для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, 9-11 октября в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП «БПАТП») проходит внеплановый инструктаж водительского состава, затем они сдают тест по Правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта.

Водители, которые не смогли подтвердить свою квалификацию, не сдадут тест, не смогут выходить на линию.

Но у них будет возможность провести работу над ошибками, улучшить свои навыки, пройти заново испытательный срок и при отсутствии нареканий и жалоб в СМИ от горожан, они смогут перевозить людей.

По всем вопросам, связанным с работой автобусов, просьба обращаться по номерам: 0312534824, 531817. Звонки горожан также принимаются по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фото- и видеофакты по-прежнему можно присылать по WhatsApp-каналу по номеру: 0554182185.

Напомним, 3 октября в селе Кун-Туу 34-летний водитель автобуса высаживал пассажиров. 11-летний мальчик зацепился одеждой за двери. Водитель не заметил ребенка, проехал несколько метров и наехал на него задним правым колесом. В результате ДТП ученик 5-го класса, не приходя в сознание, скончался в больнице. Водителя водворили в СИЗО-1.
Ссылка:
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане просят пустить автобусные маршруты
Власти Бишкека планируют открыть новый автобусный маршрут. Он будет частным
Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит
Автобусный маршрут № 6 продлили до микрорайона «Тунгуч»
В Бишкеке временно приостановили маршрут автобуса № 9
В бишкекских автобусах, троллейбусах и маршрутках устанавливают камеры
Маршрут преткновения. В мэрии не запрещали выходить на линии автобусам № 5
Маршрут преткновения. Автобусы № 5 снова не пускают на линии
Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке
Маршрут преткновения. Жители жилмассива «Колмо» вышли на митинг
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
23:46
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
23:06
Во время парада боевой вертолет снес трибуны
22:42
Шутки от мэрии? В Сети появился ролик с упирающимся в забор пешеходным переходом
22:27
Рекорд. Сборная Кыргызстана по футболу со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы
22:26
Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке