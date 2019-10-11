В Бишкеке 11 октября облачность, вечером дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 17 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 57, 5-й микрорайон, 11/1, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш), улица Панфилова, 1б;
- 10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Асаналиева, Кочкорской, Садырбаева, Островской, Матыева, Ногина, Красной, Купянской, Чукотской, Лагерной, Гагарина, переулки Яблочный, Иртышский, Смоленский, Лагерный, Волочаевский.
- в районе, ограниченном улицами Васильева, Манаса, Кокчетавской, Тулебердиева и Ганди. Подробнее
Памятные даты
Международный день девочек
Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.
Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.
Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.
Всемирный день борьбы с ожирением
ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.
Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствиях ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.
Помимо физических проблем, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.
Всемирный день яйца
Яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.
В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования дня, и многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею его отмечать.
Люди, которые меняли мир
Умерла оперная певица Сайра Киизбаева
В 1988 году в возрасте 70 лет в городе Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Киизбаева.
Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токолдош.
Работала на сцене до 1972 года. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.
В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Депутат Верховного совета Киргизской ССР пяти созывов.
Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев
В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.
Родился 5 мая 1931 года в селе Каинды.
С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.
Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.
У кого намечается той
Замирбек Аскаров
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- в Доме кино проходит Второй фестиваль польских фильмов «Висла»;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова; Подробнее
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет драму «Вишневый сад»;
- состоятся два кинопоказа.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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