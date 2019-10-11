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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 октября облачность, вечером дождь. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 57, 5-й микрорайон, 11/1, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш), улица Панфилова, 1б;
  • 10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Асаналиева, Кочкорской, Садырбаева, Островской, Матыева, Ногина, Красной, Купянской, Чукотской, Лагерной, Гагарина, переулки Яблочный, Иртышский, Смоленский, Лагерный, Волочаевский.

  • в районе, ограниченном улицами Васильева, Манаса, Кокчетавской, Тулебердиева и Ганди. Подробнее

Памятные даты

Международный день девочек

24.kg
Фото 24.kg. Девочки в лагере беженцев в Кахраманмараше (Турция)

Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Всемирный день борьбы с ожирением

ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.

Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствиях ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Помимо физических проблем, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Всемирный день яйца

Яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования дня, и многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею его отмечать.

Люди, которые меняли мир

Умерла оперная певица Сайра Киизбаева

из интернета
Фото из интернета. Сайра Киизбаева

В 1988 году в возрасте 70 лет в городе Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Киизбаева.

Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токолдош.

Работала на сцене до 1972 года. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

Родился 5 мая 1931 года в селе Каинды.

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.

У кого намечается той

Замирбек Аскаров

Родился 11 октября 1975 года в селе Кенеш Ошской области. Вице-премьер-министр Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • в Доме кино проходит Второй фестиваль польских фильмов «Висла»;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
  • в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;

  • Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова; Подробнее
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет драму «Вишневый сад»;
  • состоятся два кинопоказа.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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