Нужна помощь. Актрисе, сыгравшей Курманджан датку, диагностировали рак

Народной артистке Кыргызстана Гулайым Каниметовой, известной ролью Курманджан датки, требуется помощь. Об этом сообщается на странице Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева в Facebook.

В театре напомнили, что Гулайым Каниметова — заслуженная и народная артистка КР, обладательница множества премий и наград и любимая многими актриса.

«Уже почти 50 лет Гулайым Каниметова играет на сцене кыргызского театра и отдает всю себя зрителю: «На сцене надо жить и играть как в последний раз, отдавать роли всего себя». У актрисы множество прекрасных ролей, но самой известной стала роль Курманджан датки — Алайской царицы в спектакле Тологона Касымбекова и Кочкона Сактанова. А памятник Алайской царице на бульваре Эркиндик создан по образу Курманджан датки, сыгранной Каниметовой», — отметили в театре.

Совсем недавно — в сентябре — врачи диагностировали у нее меланому (рак кожи). Это злокачественное заболевание, которое до сих пор трудно поддается лечению и очень быстро прогрессирует.

Гулайым Каниметова уже договорилась с московской клиникой, где пройдут повторная диагностика и операция. Но на поездку, операцию и лечение необходимы денежные средства.

Мы запускаем сбор средств на ее лечение. Перечислить деньги можно на Элсом: 0558822805.