В микрорайоне «Джал» хотят снести гаражи, владельцы против

В микрорайоне «Джал» строительная компания хочет снести гаражи, владельцы выступили против. Они обратились к президенту за помощью. Об этом члены гаражного кооператива «ГЭК 9» рассказали на пресс-конференции.

По словам председателя кооператива Сергея Щеголева, участок под гаражи выделил в 1972 году исполком Фрунзенского горсовета.

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«В 2018-м появился новый владелец участка — компания «РДК групп». Тогда и выяснили, что участок дважды (в 1997 и 2001 годах) передавали постановлениями мэрии в пользование корпорации «Джалал-Абадстрой». Она продала участок «РДК групп». Возникает вопрос: почему на участке два пользователя — строительная компания и мы?» — отметил он.

Член кооператива Галина Рахимгалиева рассказала, что в свое время накопила средства, чтобы купить гараж. «Сейчас компания предлагает $200 компенсации, чтобы я могла вывезти гараж. А где я куплю за эти деньги другой? Угрозами и запугиванием они выгоняют нас», — сказала она.

Еще одна владелица гаража Эльмира Тургуналиева заметила, что передача участка — коррупционная сделка. «В 1997-м вышло постановление муниципалитета об изъятии земли. Но изъятие возможно только по решению суда. Его нет. Первый владелец по земельному законодательству должен был в течение пяти лет освоить участок, однако не сделал этого. Мэрия выпустила повторное постановление о выделении земли. Корпорация перепродает ее частнику, а тот — «РДК групп». О том, что участок поменял хозяина, мы узнали лишь в 2018 году», — подчеркнула она.

Компания пропустила все временные сроки для освоения участка, и по закону муниципалитет должен изъять его через суд. Эльмира Тургуналиева

«Прошло 12 лет — это два срока, оговариваемых в Земельном кодексе. Они не платили земельный налог, только в 2018-м владелец выплатил более 1 миллиона и предъявил эти требования нам, аргументируя, что мы занимаем его землю», — добавила она.

Владельцы гаражей считают, что их права нарушены.

«Нет судебного решения по изъятию, значит, мы остаемся владельцами. Но сегодня суды не хотят данный момент учитывать. Такое ощущение, что они не знают или не хотят знать нормы Земельного кодекса. Сейчас разбирательства идут в Верховном суде», — сообщили они.

Члены гаражного кооператива отметили, что не надеются на справедливое решение суда и обратятся за помощью к главе государства Сооронбаю Жээнбекову.