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Общество

Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке

Аналитик по борьбе с терроризмом в Пентагоне Генри Кайл Фриз обвиняется в утечке документов, касающихся Северной Кореи и Китая, сообщает Life.ru со ссылкой на Минюст США.

Сотрудник передавал секретные сведения своей девушке Аманде Масиас, журналистке из CNBC, и ее коллеге Кортни Кьюб.

В уголовном иске, поданном 9 октября в восточном округе Виргинии, федеральный суд заявил, что 30-летний Фриз был «пойман с поличным при раскрытии секретной информации о национальной безопасности для личной выгоды».

В жалобе добавлено, что раскрытие информации «нанесет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов».

Девушка сотрудника Пентагона, с которой он жил, попросила его найти сведения о системах вооружения. Молодой человек согласился, надеясь, что это поможет его возлюбленной «прогрессировать» на службе.

После ареста Фриза CNBC объявил о приостановке сотрудничества с журналисткой. В настоящее время мужчина задержан, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке