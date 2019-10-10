13:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Российские военные реставрируют памятник Герою СССР Исмаилбеку Таранчиеву

Военнослужащие российской военной базы «Кант» с родственниками Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева приступили к реставрации памятника летчику-штурмовику в его родном селе Беш-Кунгей. Об этом сообщили на официальной странице военного подразделения в Facebook.

Военнослужащие очистили корпус самолета Миг-21 от коррозии, покрасили узлы крылатой машины, восстановили поврежденное ограждение монумента. Во время следующего визита планируют обновить облицовку постамента.

Военная база «Кант» входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа и является авиационной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На ее вооружении состоят самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Одному из штурмовиков Су-25 в 2017 году присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923-го в селе Беш-Кунгей. Окончил восемь классов. В Красную Армию вступил в июне 1941 года. В 1943-м окончил 3-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1944 года. 18 марта 1944-го на самолете Ил-2 совершил 35 боевых вылетов. С группой из четырех самолетов, выполняя задание в районе Яамакюле, Кярикуюла, Ластиколония, Синимяэ (Эстонская ССР), направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.
Ссылка:
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане прошли учения летчиков Су-25 «Грач»
Сбивший женщину с ребенком российский военный получил условный срок
Для увеличения территории авиабазы «Кант» выкупили земельные участки
Визит Владимира Путина. Аренда земли для авиабазы «Кант» повысится
Статус российской военной авиабазы в Кыргызстане изменится
Авиабаза «Кант» передала строительные материалы для детдома на Иссык-Куле
Дело о ДТП с военнослужащим авиабазы ОДКБ «Кант» передали в суд
Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли продуктами и одеждой семье матери-героини
Российские штурмовики Су-25 отработали удары по целям в горах Кыргызстана
Дело о ДТП с военным авиабазы ОДКБ «Кант» передали в Генпрокуратуру России
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
13:24
Ирине Карамушкиной предложили просить встречу с президентом через его аппарат
13:18
Проверить все достигнутые с Таджикистаном соглашения предлагают депутаты Лейлека
13:18
Депутаты не понимают, что получил Кыргызстан за четыре года нахождения в ЕАЭС
13:16
В микрорайоне «Джал» хотят снести гаражи, владельцы против
13:06
Сегодня в Бишкеке закроют для проезда несколько улиц