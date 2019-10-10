Российские военные реставрируют памятник Герою СССР Исмаилбеку Таранчиеву

Военнослужащие российской военной базы «Кант» с родственниками Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева приступили к реставрации памятника летчику-штурмовику в его родном селе Беш-Кунгей. Об этом сообщили на официальной странице военного подразделения в Facebook.

Военнослужащие очистили корпус самолета Миг-21 от коррозии, покрасили узлы крылатой машины, восстановили поврежденное ограждение монумента. Во время следующего визита планируют обновить облицовку постамента.

Военная база «Кант» входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа и является авиационной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На ее вооружении состоят самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Одному из штурмовиков Су-25 в 2017 году присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923-го в селе Беш-Кунгей. Окончил восемь классов. В Красную Армию вступил в июне 1941 года. В 1943-м окончил 3-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1944 года. 18 марта 1944-го на самолете Ил-2 совершил 35 боевых вылетов. С группой из четырех самолетов, выполняя задание в районе Яамакюле, Кярикуюла, Ластиколония, Синимяэ (Эстонская ССР), направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.