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Общество

В Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии «Эркин-Тоо»

В центре Бишкека начали сносить здание знаменитой «Типографии № 1» («Эркин-Тоо»), расположенной по бульвару Эркиндик, 45, между проспектом Чуй и улицей Киевской. Работу начали со стороны двора.

Здание типографии построено в 1931 году. Тогда оно называлось Домом печати. Многие газеты и журналы в советское время печатались именно там. В этом здании в годы войны формировалась Панфиловская дивизия, оттуда пешим строем шли солдаты до вокзала и уезжали на фронт.

В 2015-м «Типография № 1» тихо и почти без объяснения бишкекчанам была лишена статуса памятника архитектуры. В Минкультуры заявили, что объект утратил архитектурную, градостроительную и историко-культурную ценность и восстановлению не подлежит. До этого времени к зданию не могли подступиться. Его охранной грамотой был статус историко-культурного наследия столицы.

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Известно, что в 2001-м Фонд госкомимущества провел коммерческий конкурс и продал 40 процентов госпакета акций АО «Эркин-Тоо» (возглавлял общество тогда Каныбек Иманалиев). Примерно через год фонд продал остававшиеся 40,6 процента из госпакета.

На месте здания хотят построить очередную многоэтажку. Но два частных собственника и обладателя Красной книги с предложением не были согласны и не один год судятся с владельцами приватизированного ОАО «Эркин-Тоо».
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