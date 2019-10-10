Юбилей Турдакуна Усубалиева. В Бишкеке на площади Ала-Тоо открыли фотовыставку

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посвященная 100-летию государственного деятеля Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

На выставке представлены архивные фотографии, на которых запечатлены рабочие моменты трудовой деятельности первого секретаря ЦК Компартии Киргизии.

В мероприятии участвовали школьники, внук Турдакуна Усубалиева, депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев, первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, председатель БГК Жаныбек Абиров, общественные и государственные деятели, историки, горожане.

Учащимся школ Бишкека провели урок истории Кыргызстана, основанный на фотографиях выставки.

«Детям так понравился такой формат, что они долго не отпускали почетных посетителей выставки, увлеченно расспрашивая гостей об истории каждой фотографии», — отметили в мэрии.

Горожане и гости столицы смогут посмотреть выставку до конца октября.