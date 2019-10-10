В некоторых районах Бишкека отключат горячую воду

Часть предприятий и жилых домов Бишкека сегодня из-за отключения холодной воды останется и без горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в связи с временным прекращением подачи холодной воды в котельные КП «Бишкектеплоэнерго» с 9.00 до 18.00 предприятие вынуждено приостановить подачу горячей воды.



Горячей воды не будет • в бане № 5;

• в детском саду № 141;

• на ул. Айни, № 201, 209;

• на ул. Осмонова, № 101;

• на ул. Кривоносова, № 103, 15;

• на ул. Циолковского, № 69, 86, 86а, 92, 90;

• на ул. Тернопольской, № 8а;

• в горбольнице № 4.

Бишкектеплоэнерго и Бишкекводоканал приносят извинения за причиненные неудобства.