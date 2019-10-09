9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 57, 5-й микрорайон, 11, 12, 7-й микрорайон, коттеджи у ЮБЧК, улица Панфилова, 1а;

10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;

9.30-17.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Карадарьинской, Шукурова;

9.00-19.00 — микрорайон «Тунгуч», 16, 25/1, 64/4, 64/5, 64/6;

9.30-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Асаналиева, Алтымышева, Тыныбекова, Матыева, Толстого, Уметалиева, Московской, Айдаралиева, Ганди, переулки Оренбургский, Караванский, Барнаульский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Больничная, МТФ, Арычная, Школьная, Виноградная, Ала-Арчинская, Южная, Молодая Гвардия, Родниковая, Жапарова, Новая, Сельская, Карасуйская, Тулебердиева, Сон-Кол, 12 га, 7 га, Совхозная, Набережная), Виноградное (улицы Чернышевского, Токтогула, Советская, Алма-Атинская), Байтик (улицы Суюнбаева, Новостройка, Эшмамбет у.), Аламедин (улица Заречная, 14а), Кара-Жигач (улицы Кондучалова Фрунзе, Садовая, Пушкина), Лебединовка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Мичурина, Кирова, Восточная, Северная, Чапаева, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Сейтек, Семетей, Курманбек), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Малый ГЭС), Таш-Добо (жилмассивы «32 га», «40 га», улицы Аптечная, Больничная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Намазалы Ажи), Джаны-Пахта (улицы Западная, Северная, Мичурина, Ключевая, Столбовая), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Мира, Новая, Доолот, Жайчи, Майтан), Кунтуу (улицы Новая, Молдосан, Проектируемая, Сейдесембаева, Джамгерчинова, Садовая), город Шопоков (улица Вокзальная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Петровка (улицы Ленина, Советская, Черняховского, Центральная), Ак-Суу (улицы Карла Маркса, Некрасова), Заря (улицы Токтогула, Ленина), Александровка (улицы Колхозная Фрунзе, Комсомольская, Почтовая), Беловодское (улицы Октябрьская, Красина, Щорса);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка, Комсомольская, город Кара-Балта (улицы Новороссийская, Токтогула, Заводская, Шопокова, 55 га, Береговая, Тимирязева, Тольятти);

13.00-17.00 — село Новониколаевка (улицы Западная, Фрунзе, Школьная, Московская, Свердлова, Новосадовая, Кирова, Южная, Энгельса, Крупская, Мира, Первомайская);

Панфиловский РЭС

6.00-17.00 — села Вознесеновка, Эркин-Сай, Кум-Арык, Букара, Тельман, Орто-Арык, Чолок-Арык, Панфиловское, Чалдыбар, Эфиронос, Чорголу;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Интернациональное (улицы Карла Маркса, Пионерская), Новопокровка (улицы Линейная, 137-367, Крупская, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Кирова, 185-191, Фрунзе, 402-672.

3 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кара-Кульджа, Корул, села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Баккочо, Тамак, Жаш, Калмак, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, город Ноокат, город Ош (улицы Абакир уулу Торобек, Мирсаатова, Водозаборная, Молдо Нияза, Моминова, Ирригатора, Ишматова, Калматова, Земляничная, Набережная, Колос, Мичурина, Турана, Исакова, Нижненагорная, Верхненагорная, Обзорная, Подъемная, Нагорная, Подгорная, Цветочная, Солнечная, Садовая, Малиновая, Лесная, Селевая, Мамырова, ДЭУ-21, села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак).

Баткенская область