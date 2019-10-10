В Бишкеке 10 октября солнечно. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 11 часов 20 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 57, 5-й микрорайон, 11, 12, 7-й микрорайон, коттеджи у ЮБЧК, улица Панфилова, 1а;
- 10.00-17.00 – отрезок улицы Керамической;
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Суванбердиева, Карадарьинской, Шукурова;
- 9.00-19.00 – микрорайон «Тунгуч», 16, 25/1, 64/4, 64/5, 64/6;
- 9.30-18.00 – отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской;
- 9.00-18.00 – отрезки улиц Абдыкадырова, Асаналиева, Алтымышева, Тыныбекова, Матыева, Толстого, Уметалиева, Московской, Айдаралиева, Ганди, переулки Оренбургский, Караванский, Барнаульский.
- до 11 октября в районе, ограниченном улицами Васильева, Манаса, Кокчетавской, Тулебердиева и Ганди. Подробнее
- в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Толстого, Баха и Космической. Подробнее
Памятные даты
Всемирный день зрения
Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.
По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения расстройств.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.
Запуск социальной сети «ВКонтакте»
Альфа-версия «ВКонтакте» начала функционировать летом 2006 года. С сентября началось бета-тестирование — использование готовой версии для выявления ошибок перед окончательным выходом.
1 октября 2006 года зарегистрирован домен vkontakte.ru, а официальным днем запуска стало 10 октября.
Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, имеющие приглашения, под настоящими именем и фамилией. Новшеством для Рунета была возможность отмечать людей на фотографиях. Через полтора месяца регистрация стала открытой и началась рекламная кампания для увеличения числа пользователей.
Уже в январе ресурс по скорости роста вошел в пятьдесят самых перспективных сайтов Рунета. К концу 2007 года «ВКонтакте» уступает только mail.ru.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Анварбек Чортеков
Родился 10 октября 1920 года в селе Терек-Суу Туркестанской АССР (ныне Ат-Башинский район, Нарынской области). Младший лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
25 сентября 1943 года Анварбек Чортеков одним из первых переправился через Днепр в районе села Зарубинцы Монастырищенского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Во время боев за села Григоровка и Луковица Каневского района он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и успешно руководил действиями подразделения, при этом сам был ранен, но остался в строю.
Умер в 1998 году.
Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.
На фронте с 25 марта 1943-го. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.
Умер 12 сентября 1982 года.
Родился актер Бакирдин Алиев
Родился 10 октября 1933 года в селе Кожомкул. Народный артист Киргизской ССР (1979).
Трудовую деятельность он начал в Джалал-Абадском областном драматическом театре (1955-1963). Потом перевелся в Нарынский музыкально-драматический театр, где проработал до 1994 года.
Снимался в кино.
Он внес неоценимый вклад в развитие культуры и театра страны.
Ушел из жизни 7 апреля 2014 года.
Умер государственный и общественный деятель Карике Абдраев
Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.
При его непосредственном участии возрождалась инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях, в частности на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велось строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народнохозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.
Умер 10 октября 2009 года.
Умер государственный деятель Абды Суеркулов
Родился 25 декабря 1912 года в селе Торкент Ошского уезда Ферганской области Российской империи (ныне Токтогульский район Джалал-Абадской области). Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР.
В 1959–1969 года занимал пост министра торговли Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.
Умер 10 октября 1992 года.
У кого намечается той
Каримберди Турапов
Родился 10 октября 1959 года в Кара-Суйском районе Ошской области. Генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- в Доме кино проходит Второй фестиваль польских фильмов «Висла»;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет две экспозиции; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова; Подробнее
- в мультимедийном центре HANGAR состоится концерт «Реквием Моцарта».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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