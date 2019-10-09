Природный парк «Ала-Арча». Оплату за отдых автоматизировали

В природном парке «Ала-Арча» установили автоматическую кассу за въезд на территорию.

Теперь на входе стоит специальный терминал. Перед въездом также установлены видеокамеры, фиксирующие номера автомобилей, заезжающих на территорию.

На установку камер видеонаблюдения, мониторов, компьютера, шлагбаумов и двух терминалов из бюджета парка потрачено около 8 миллионов сомов. Администрация парка надеется, что затраты компенсируются уже в следующем году.

«С учетом того, что туристов становится больше, в республиканский бюджет поступает в год порядка 8-9 миллионов сомов. В начале года Минфин выделяет определенную сумму по смете расходов. Мы тратим деньги на зарплаты сотрудников, оплату счетов за коммунальные услуги, развитие инфраструктуры», — отметил директор парка Марат Асылбаев.

Ежемесячно в «Ала-Арчу» приезжают несколько сотен отдыхающих, а в летний сезон их количество увеличивается в разы.

Въезд в парк платный: для автомобилей — 500 сомов, маршруток — 1 тысяча сомов, больших автобусов — 2,5 тысячи сомов.

После оплаты шлагбаум автоматически открывается и водитель проезжает.

Директор природного парка «Ала-Арча» Марат Асылбаев рассказал, что к новому туристическому сезону посетители парка смогут оплачивать проезд через POS-терминалы.

«Прейскурант согласован с государственным антимонопольным комитетом. Новая система оплаты за проезд удобна и для посетителей, и для сотрудников парка», — говорит директор.

Пешим туристам в будущем тоже придется платить. Для них установят отдельный турникет. Стоимость входа составит от 80 до 100 сомов.

«В прошлом году мы установили очистное сооружение, заасфальтировали дорогу, хотим построить новые туалеты. Мы составили план по развитию парка на ближайшие пять лет. С каждым годом количество туристов увеличивается, поэтому и доходы парка растут», — рассказал Марат Асылбаев.