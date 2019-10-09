Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии

В детском отделении НЦО прошла акция «Улыбка мамы». Об этом сообщили организаторы — ОБФ Help the children — SKD.

Фонд подарил настоящий праздник мамам, которые лежат с детьми. В отделение пригласили профессиональных визажистов, мастеров-стилистов и фотографа. В фонде отметили, что все мастера и фотограф вызвались участвовать в акции на добровольных началах, просто отозвавшись на призыв в интернете.

«Онкологические заболевания требуют долгого лечения. Ребенок может находиться в больнице полгода-год. Рядом с детьми находятся мамы. У них, как правило, нет возможности сходить в салон, так как состояние малышей может меняться каждый час», — отметили в фонде.

Несколько лет назад в организации появилась идея проведения совместно с городскими салонами красоты акции. Сегодня она стала традиционной.

«Название «Улыбка мамы» говорит само за себя. Каждой женщине хочется выглядеть красиво и ухоженно. Но мамы онкобольных детей, находящихся в отделении, лишены этих простых радостей. Нам очень хочется вызвать улыбку на лицах женщин, да и их детям намного приятнее видеть счастливых мам», — отметила президент фонда Елена Конева.