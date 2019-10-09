23:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии

В детском отделении НЦО прошла акция «Улыбка мамы». Об этом сообщили организаторы — ОБФ Help the children — SKD.

Фонд подарил настоящий праздник мамам, которые лежат с детьми. В отделение пригласили профессиональных визажистов, мастеров-стилистов и фотографа. В фонде отметили, что все мастера и фотограф вызвались участвовать в акции на добровольных началах, просто отозвавшись на призыв в интернете.

«Онкологические заболевания требуют долгого лечения. Ребенок может находиться в больнице полгода-год. Рядом с детьми находятся мамы. У них, как правило, нет возможности сходить в салон, так как состояние малышей может меняться каждый час», — отметили в фонде.

Несколько лет назад в организации появилась идея проведения совместно с городскими салонами красоты акции. Сегодня она стала традиционной.

«Название «Улыбка мамы» говорит само за себя. Каждой женщине хочется выглядеть красиво и ухоженно. Но мамы онкобольных детей, находящихся в отделении, лишены этих простых радостей. Нам очень хочется вызвать улыбку на лицах женщин, да и их детям намного приятнее видеть счастливых мам», — отметила президент фонда Елена Конева.
Ссылка:
просмотров: 975
Версия для печати
Материалы по теме
Детское отделение онкологии переведут в джальскую больницу
Почему Минздрав создал свою комиссию по детской онкологии, выясняют депутаты
На должность завотделением детской онкологии претендует несколько человек
В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир
Минздрав создал комиссию для проверки деятельности детского отделения онкологии
В Бишкеке пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей
Детскому отделению Наццентра онкологии передали оборудование
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей
Детское отделение онкологии. Склоки на чужом несчастье
В Кыргызстане проходят благотворительные походы в поддержку онкобольных детей
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
23:46
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
23:06
Во время парада боевой вертолет снес трибуны
22:42
Шутки от мэрии? В Сети появился ролик с упирающимся в забор пешеходным переходом
22:27
Рекорд. Сборная Кыргызстана по футболу со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы
22:26
Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке