Это был розыгрыш. В соцсетях объяснили появление видео об ала качуу

Видео, опубликованное в соцсетях о краже невесты, — розыгрыш. Такой ролик сегодня распространили в Facebook.

Ранее автор сообщал, что 16-летнюю девушку украли замуж. По некоторым данным, случай произошел в Таласе. Позже распространялась информация о том, что это Ноокат. Однако милиция никак не могла определить, в каком городе это произошло.

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Девушка сообщает, что распространенное видео, где несовершеннолетнюю насильно удерживают несколько женщин, — розыгрыш. «В социальных сетях превратилось в хит видео, где якобы девушку украли замуж. Пишут, что это было в Таласе. Но это не так. И это не ала качуу. А просто розыгрыш. Люди, правильно поймите, месяц назад мы...» — видео обрывается на этих словах.

Активистка Алтын Капалова задается вопросом: если это розыгрыш, то где девушка и почему она сама не выступит с опровержением?

«Я допускаю вариант, что жестоко пошутили над ребенком. Тогда где эта девочка с опровержением? Я просто хочу видеть эту девочку — здоровой и в безопасности. Органы, давайте уже, найдите. Либо плохо ищите, либо уже пожали руки преступникам и вместе придумали вариант «розыгрыш это был». Покажите нам ребенка с видео здоровой и невредимой. Пожалуйста», — написала она.