17:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu

Экс-глава государственного предприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев признался, что бывший председатель ГРС Алина Шаикова якобы дала ему $20 тысяч за лоббирование интересов литовской компании Garsu Pasaulis.

Видео его признания распространяется в соцсетях.

Он рассказал, что дважды встречался с экс-главой ГРС — в декабре 2018-го и январе 2019 года.

Читайте по теме
Скандал с бланками загранпаспортов. В поисках Алины Шаиковой

«У меня состоялись две встречи с Алиной Шаиковой, бывшим председателем ГРС. В декабре 2018 года она сообщила, что встретилась с некими лицами — представителями Garsu Pasaulis и ей было предложено оказать содействие в лоббировании интересов компании в рамках данного тендера по электронным паспортам. Предположительно, в январе 2019 года состоялась повторная встреча в ее кабинете. Мне были переданы денежные средства в размере $20 тысяч», — говорит на видео Талант Абдуллаев.

По его словам, передача денег была связана с результатами первой встречи, когда она упоминала, что встречалась с лицами, которые назвали себя представителями компании Garsu Pasaulis.

«Во второй раз она дала понять, что это конкретные результаты итогов первой встречи, то есть по лоббированию интересов компании Garsu Pasaulis», — сообщает экс-глава «Инфоком».

Напомним, скандал в ГРС разгорелся из-за того, что первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis. 

Два других участника — Muhlbauer ID Services GmbH и IDEMIA France SAS сообщили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела начала следственные мероприятия. 

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку, в августе стало известно, что она сбежала и объявлена в розыск.

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков биометрических паспортов стал поводом для отставки главы ГКНБ Идриса Кадыркулова.
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с бланками загранпаспортов. В поисках Алины Шаиковой
Экс-глава ГРС Алина Шаикова игнорирует допросы. Объявят в розыск
ГКНБ опровергает, что экс-главу ГРС Алину Шаикову объявили в розыск
Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
В ГНС объяснили, почему кыргызстанцы не могут использовать ридеры для ID-карт
В Государственной налоговой службе нет ридеров для ID-карт нового поколения
Цифровизация: в банках за бумажную справку с персональными данными надо платить
Скандал с бланками Е-паспортов. Фигурантов дела водворят в СИЗО до 15 июня
ГКНБ рассказал подробности уголовного дела по бланкам Е-загранпаспортов
Проблемы с ID-картами. Чип блокируется после неправильного ввода пин-кода
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Бизнес
Открыт новый магазин Globus на&nbsp;пересечении Жибек Жолу и&nbsp;Тоголока Молдо Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
В&nbsp;Кыргызстане запущен первый маркетплейс от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; В Кыргызстане запущен первый маркетплейс от банка «Бай Тушум»
Домашний интернет и&nbsp;бесплатная связь для всей семьи Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
17:31
Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu
17:20
Госслужба миграции: Совет безопасности не вмешивается в нашу работу
17:14
Адвокат Жапарова просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам
17:03
Водитель троллейбуса в Бишкеке выехал на перекресток на красный свет
16:59
Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо