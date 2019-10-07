Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu

Экс-глава государственного предприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев признался, что бывший председатель ГРС Алина Шаикова якобы дала ему $20 тысяч за лоббирование интересов литовской компании Garsu Pasaulis.

Видео его признания распространяется в соцсетях.

Он рассказал, что дважды встречался с экс-главой ГРС — в декабре 2018-го и январе 2019 года.

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«У меня состоялись две встречи с Алиной Шаиковой, бывшим председателем ГРС. В декабре 2018 года она сообщила, что встретилась с некими лицами — представителями Garsu Pasaulis и ей было предложено оказать содействие в лоббировании интересов компании в рамках данного тендера по электронным паспортам. Предположительно, в январе 2019 года состоялась повторная встреча в ее кабинете. Мне были переданы денежные средства в размере $20 тысяч», — говорит на видео Талант Абдуллаев.

По его словам, передача денег была связана с результатами первой встречи, когда она упоминала, что встречалась с лицами, которые назвали себя представителями компании Garsu Pasaulis.

«Во второй раз она дала понять, что это конкретные результаты итогов первой встречи, то есть по лоббированию интересов компании Garsu Pasaulis», — сообщает экс-глава «Инфоком».

Напомним, скандал в ГРС разгорелся из-за того, что первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

Два других участника — Muhlbauer ID Services GmbH и IDEMIA France SAS сообщили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела начала следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку, в августе стало известно, что она сбежала и объявлена в розыск.

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков биометрических паспортов стал поводом для отставки главы ГКНБ Идриса Кадыркулова.