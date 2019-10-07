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Общество

Госслужба миграции: Совет безопасности не вмешивается в нашу работу

За всю историю функционирования комиссии по аннулированию вида на жительство не было вмешательств со стороны Совета безопасности и иных государственных органов. Об этом заявили в Госслужбе миграции.

Ранее адвокат кыргызстанки Рахат Джунушбаевой Рустам Абдурауфов заявил, что гражданин Южной Кореи Ли Хи Ман неоднократно избивал ее. Когда супруги развелись, они потребовали аннулировать его вид на жительство. Но в Госслужбе миграции отказали якобы из-за звонка из Совета безопасности.

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В Госслужбе миграции отмечают, что действительно есть межведомственная комиссия по рассмотрению и решению дел по ходатайствам иностранных граждан и лиц без гражданства о предоставлении статуса иммигранта в Кыргызстане и аннулированию постоянного вида на жительство КР. В ее состав включены по одному представителю из Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственной регистрационной службы, Государственного учреждения «Кыргызтест» и из комиссии по вопросам гражданства.

«10 января 2019 года в Государственную службу миграции поступили материалы гражданина Южной Кореи Ли Хи Мана для внесения на рассмотрение комиссии. Они были рассмотрены на комиссии 13 марта. Решено отложить материал в связи с тем, что бывшая супруга Ли Хи Мана Рахат Джунушбаева обратилась в суд с исковым заявлением об определении места жительства несовершеннолетних детей. 19 апреля материалы Ли Хи Мана вновь рассмотрены комиссией и отложены, потому что не было решения суда об определении места жительства их несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

«23 августа 2019 года в Государственную службу миграции обратилась Рахат Джунушбаева с заявлением об аннулировании вида на жительство своего бывшего супруга Ли Хи Мана. В заявлении она приложила решение суда об определении места жительства несовершеннолетних детей. 26 сентября 2019 года материалы Ли Хи Мана вновь рассмотрены комиссией и отложены в связи с тем, что он не явился на комиссию. На очередном заседании комиссии материалы будут включены и рассмотрены. Будут приглашены обе стороны», — заключили в Госслужбе миграции.
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