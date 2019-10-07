Драка возле супермаркета. Подозреваемых перевели в другую камеру СИЗО-1

Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков, подозреваемые в покушении на убийство, переведены в другую камеру СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Читайте по теме Драка возле супермаркета. Подозреваемые отказываются давать показания

По данным ведомства, они официально отказались давать показания по факту драки с сокамерниками. «Но чтобы избежать эскалации, принято решение — поместить их отдельно в камеру общего типа», — пояснили в ГСИН.

В ведомстве добавили, что причина конфликта не установлена. Подозреваемые продолжают утверждать, что упали и их никто не бил, поэтому оценку происшествию в ГСИН пока не дают.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.