Бекназаров о свадьбе сына Руслана Казакбаева и неоднозначности состава гостей

В политике все может быстро измениться. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров, отвечая на вопрос о своем присутствии на свадьбе сына депутата Жогорку Кенеша Руслана Казакбаева.

По его словам, он давно знаком с Русланом Казакбаевым.

«Временное правительство назначило его министром иностранных дел. Да, на этой свадьбе были разные люди с разными политическими позициями. Общались друг с другом, фотографировались. Но я сам сидел с очень уважаемыми аксакалами и не подходил ни к кому», — рассказал Азимбек Бекназаров.

По его мнению, вчерашняя обстановка на торжестве семьи Руслана Казакбаева говорит о том, что, несмотря ни на что, люди с разными идеологическими платформами и политическими взглядами завтра могут оказаться за одним столом. Поэтому и не стоит сильно враждовать.

«Я только убедился еще раз в своем мнении: Алмазбека Атамбаева надо отпустить под домашний арест», — добавил Азимбек Бекназаров.

Напомним, накануне в столичном ресторане «Консул» прошла свадьба сына депутата парламента Руслана Казакбаева, где присуствовал почти весь политический бомонд страны, включая непримиримых политических оппонентов. По данным 24.kg, число гостей составило 800 человек. Келинка экс-главы МИД Ажар — родом из Таласской области. Ее семья — представители местной интеллигенции, к политике не имеют никакого отношения.