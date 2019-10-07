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Общество

Сдавать экзамены и менять права теперь нужно по новому адресу

Открылся новый экзаменационный зал для приема и сдачи экзаменов при первичном получении водительского удостоверения ГУ «Унаа». Об этом сообщили в Госрегистрационной службе

В новом здании разместится сектор по регистрации и учету водительского состава Бишкекского отдела ГУ «Унаа». С сегодняшнего дня по всем вопросам, связанным со сдачей экзамена для первичного получения водительского удостоверения, заменой, утерей, переподготовкой на новую категорию, нужно обращаться по адресу: село Лебединовка, проспект Победы, 121б.

Что касается вопросов регистрации и перерегистрации транспортных средств, то нужно обращаться по адресу: город Бишкек, улица Валиханова, 2.

«Принимая во внимание большой поток обращений в Бишкекский отдел ГУ «Унаа», для сокращения очередей посетителей решено разделить по отдельным зданиям отделы регистрации транспортных средств и по учету водительского состава», — заключили в ГП «Унаа».
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