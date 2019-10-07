В Минобразования рассказали, по чьей вине школьники попадают в ДТП

В целях профилактики детского травматизма и безопасности дорожного движения в школах предусмотрена обязательная внеклассная работа, сообщили 24.kg в Министерстве образования и науки.

По их данным, такие занятия ведутся с учетом возрастных особенностей. В первом классе по программе 16 часов в год, во втором — 9, в третьем — 20, в четвертом — 12, с 5-го по 9-й класс — по 9 часов, в 10-11-х — по 4 часа. Уроки проходят в игровой форме. Подобные мероприятия предусмотрены и в детских садах.

«Наш анализ показывает: в основном дети попадают в ДТП не по своей вине, а из-за водителей и взрослых. Сами учащиеся соблюдают правила, они с удовольствием посещают наши профилактические мероприятия, участвуют в конкурсах «Юный инспектор дорожного движения», — отметили в Минобразования.

Напомним, в селе Кун-Туу под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник. Водитель водворен в СИЗО.