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Общество

День гражданской авиации. Объем национальных перевозок — 1,4 миллиона пассажиров

В 2018 году объем национальных авиаперевозок пассажиров составил 1,4 миллиона человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Ежегодно 7 октября отмечается День гражданской авиации Кыргызстана. Национальный статистический комитет подготовил статистический обзор, посвященный дате.

Отмечается, что 57,1 процента национальных перевозок приходятся на международные рейсы и 42,9 процента — на внутренние. При этом доходы от перевозок пассажиров на авиалиниях составили 10,1 миллиарда сомов.
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