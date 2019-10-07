В 2018 году объем национальных авиаперевозок пассажиров составил 1,4 миллиона человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Ежегодно 7 октября отмечается День гражданской авиации Кыргызстана. Национальный статистический комитет подготовил статистический обзор, посвященный дате.

Отмечается, что 57,1 процента национальных перевозок приходятся на международные рейсы и 42,9 процента — на внутренние. При этом доходы от перевозок пассажиров на авиалиниях составили 10,1 миллиарда сомов.