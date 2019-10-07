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Общество

Временные браки в Ираке. Как священнослужители женят мужчин на время секса

Журналисты Арабской службы BBC провели расследование, в ходе которого выяснили, что большинство исламских священнослужителей, работающих в так называемых брачных агентствах при крупнейших мечетях Багдада, готовы организовать «брак для удовольствия».

По данным агентства, иногда такой «брак» длится всего один час и используется просто для секса. В некоторых случаях мулла готов «женить» взрослого мужчину на девочке девяти лет.

«Авторы также поговорили с четырьмя священнослужителями в Кербеле, куда стекаются паломники-шииты со всего мира. Двое из них не возражали против заключения брака с ребенком. Журналисты выяснили, что временные «семьи» — явление, широко распространенное в окрестностях двух важнейших шиитских святынь в Ираке», — пишет издание.

Священнослужители могут предоставить «жену» для такого временного брака. По сути, они выполняют функции сутенеров.

BBC

Временный брак, обозначаемый арабским словом «мут’а», — довольно спорная шиитская практика недолгого союза, за который женщине платят деньги. В суннитском обществе похожую функцию выполняет другой обряд, так называемый мизиар.
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