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Общество

Бишкек хочет установить побратимые отношения с Тбилиси и Ереваном

Бишкек хочет установить побратимые отношения с Тбилиси и Ереваном. Об этом 24.kg сообщил мэр столицы Кыргызстана Азиз Суракматов.

«Мы сейчас находимся в столице Грузии на Дне Тбилиси «Тбилисоба». В рамках официальной встречи  с мэром Тбилиси обсудили вопросы установления побратимских связей между столицами Кыргызстана и Грузии в деле взаимного уважения и доверия», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что поездка позволила ознакомиться с грузинским опытом внедрения электронного билетирования в общественном транспорте, а также с совершенствованием городского автотранспортного парка.

Кроме того, Азиз Суракматов встретился и с мэром Еревана Айком Марутяном. Он пригласил коллег на День Бишкека, отмечаемый ежегодно 29 апреля. 

День Тбилиси «Тбилисоба» празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самый сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 годы, однако после традиция празднования возобновилась, и теперь тбилисцы точно знают, если «Тбилисоба» есть, значит все хорошо.

С 2018 года «Тбилисоба» ежегодно проводится в первые выходные октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.
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