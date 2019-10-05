Бишкек хочет установить побратимские отношения с Тбилиси и Ереваном. Об этом 24.kg сообщил мэр столицы Кыргызстана Азиз Суракматов.

«Мы сейчас находимся в столице Грузии на Дне Тбилиси «Тбилисоба». В рамках официальной встречи с мэром Тбилиси обсудили вопросы установления побратимских связей между столицами КР и Грузии в деле взаимного уважения и доверия», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что поездка позволила ознакомиться с грузинским опытом внедрения электронного билетирования в общественном транспорте, а также с совершенствованием городского автотранспортного парка.

Кроме того, он встретился и с мэром Еревана Айком Марутяном. Он пригласил коллег на День Бишкека, отмечаемый ежегодно 29 апреля.







День Тбилиси «Тбилисоба» празднуют с 1979-го. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время — с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась, и теперь тбилисцы точно знают: если «Тбилисоба» есть, значит, все хорошо.

С 2018-го «Тбилисоба» ежегодно проводится в первые выходные октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.