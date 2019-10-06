Конфликты на границе. Когда чужих детей не бывает

Конфликты на кыргызско-таджикской границе происходят минимум раз в год. Пока большие чиновники обеих стран решают вопросы, кому какой участок земли должен принадлежать, простые люди из приграничных сел продолжают дружить и общаться между собой.

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Таджикское новостное агентство Asia Plus опубликовало историю сельского педагога Кимье Тухтаевой. Женщина рассказала, что она всю жизнь провела в этом селе бок о бок с соседями-кыргызами, и считает, что деление границ — это общая боль и таджиков, и кыргызов.

«Мы, мирные жители, не хотим войны, не хотим ссориться с нашими соседями, не хотим, чтобы наши дети росли в атмосфере вражды и ненависти. Ведь мы соседи, в селах много интернациональных семей», — говорит она.

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Кимье Тухтаева вспоминает, что когда-то в селе Максат не было начальной школы и кыргызские дети ходили в таджикскую.

«Женщины наших государств никогда не враждовали и не участвовали в разрешении конфликтов. Для матерей не бывает границ, мы всегда найдем общий язык. И детей чужих не бывает. Когда в кыргызском соседнем селе Максат не было начальной школы, их дети ходили в нашу», — отмечает она.