Пропавшая в Стамбуле Айчурок Данияр кызы нашлась

Пропавшая в аэропорту Стамбула Айчурок Данияр кызы нашлась. Об этом сообщает консульство Кыргызстана в Стамбуле.

Уточняется, что сегодня девушка вернется на родину. «Сотрудники консульства встретились с ней, связались с родными. С Айчурок Данияр кызы все в порядке», — сказали в консульстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что кыргызстанка Айчурок Данияр кызы должна была вылететь по маршруту Франкфурт — Стамбул — Бишкек, совершив пересадку в Стамбуле. Однако в турецком аэропорту она пропала.