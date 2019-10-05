На кыргызско-казахской границе пробки. В очереди стоят более 100 грузовиков

На кыргызско-казахской границе образовалась пробка. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что обстановка на участке стабильная. Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

«В пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся более 100 грузовых автомашин. В связи со сбоем работы в инспекционно-досмотровом комплексе пункта пропуска «Карасуу-автодорожный» (РК) казахская сторона в час досматривает четыре-пять грузовиков. Легковые машины и пассажиров пропускают без ограничений. С кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков», — сказали в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что пограничники Кыргызстана досматривают транспортные средства только на наличие наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скоплений людей и машин не зафиксировано.