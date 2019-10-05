Мужеложство на Иссык-Куле. Задержанного обвиняют в затягивании следствия

Задержанный по подозрению в мужеложстве в Иссык-Кульском районе специально затягивает расследование уголовного дела. Об этом 24.kg заявил отец потерпевшего парня Таалайбек Дюшенов.

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По его словам, подозреваемый обжаловал результаты экспертизы, которые подтверждают факт мужеложства.

«Мой сын инвалид, у него умственная отсталость. В день, когда все произошло, обвиняемый сказал сыну, что познакомит с девочками, привел его к берегу, стал душить и изнасиловал. Подозреваемый угрожал моему сыну, что убьет его, если тот расскажет что-то. Теперь мой сын боится выйти даже в туалет. Подозреваемый хочет выйти под домашний арест и обжаловал меру пресечения», — сказал Таалайбек Дюшенов.

Напомним, что в селе Бактуу-Долоноту мужчину подозревают в изнасиловании односельчанина. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшего показала, что 24-летний парень не врет о факте мужеложства. Подозреваемого взяли под стражу.