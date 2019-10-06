7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 56, 5-й микрорайон, 27, 32, 37, улица Пушкина, 105/1;

9.30-11.30 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Кок-Джар, Молдокулова, Ой-Терскен, Куйручук, Ахунбаева, Тон);

13.00-14.30 — отрезки улиц Суеркулова, Тыныстанова, Байтика Баатыра;

14.0015.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Сары-Озон, Иссык-Куль);

9.30-17.00 — улица Осмонкула, 293, 295, 308, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо);

9.30-18.00 — отрезки улиц Табышалиевой, Бейшеналиевой, Шевченко, Сыдыковой, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Уметалиева, Турусбекова, Айдаралиевой, Московской, Уметалиева, Чокморова, Пушкина, Кулатова, Ошской, Кокчетавской, Саадаева, Тоголока Молдо, проспекта Манаса, Чуй, переулки Багижский, Бреславский, Карагайский, Новосибирский Оренбургский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), села Маевка (улицы Больничная, МТФ-2, Новостройка), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Коммунарова, Пушкина, Чернышевского), Учхоз (улицы Суворова, Зеленая), Таш-Добо (улица Октябрьская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная), Фрунзе (улицы Береговая, Садовая, Юбилейная, Ново-Садовая, Фрунзенская), Садовое (улицы 50 лет Октября, Советская, Садовая), Нижнечуйское (улицы Коммунистическая, Школьная, Партсъезда, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская), Сокулук (улицы Новооктябрьская, Краснодарская, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, 50 лет Октября, Степная, Белинская, Калинина, Полярная, Садовая, Индустриальная), Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Молдосан, Проектируемая, Новая, Джамгерчинова, Исмаила);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Толок (водозабор), Петровка (улицы Центральная, Советская), Садовое (улицы Комсомольская, Шевченко, Крупская, Колхозная, Пионерская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка, Петропавловка, Сосновка (улицы Абдыжапарова, Фрунзе, Молодежная), город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Кирова, Спортивная, Заводская, Бородочева);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Чкалова, Чапаева, Пушкина, Набережная, Логвиненко, Токтогула, Чехова, Восточная, Молодой Гвардии, Гагарина, Лермонтова, Мичурина, Пионерская, Кирпичная), город Кант (2-й микрорайон, 4, 5, 6, 32, улицы Пушкина, Коммунальная, Алма-Атинская, Садовая, Панфилова, Джакыпова, переулок Иссык-Кульский);

8.00-12.00 — село Люксембург (улицы Ленина, Джальминская, Западная).

3 Иссык-Кульская область

7.00-12.00 — село Кичи-Орукту, Париж, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутургу;

13.00-18.00 — село Балбай, Курмонту, Ак-Булун, Кутургу, Фрунзе;

9.00-17.00 — село Тюп, Сары-Камыш, Кереге-Таш, Теплоключенка.

4 Ошская область