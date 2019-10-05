Розовый октябрь. В Кыргызстане проходит месячник осведомленности о раке груди

В Кыргызстане проходит месячник осведомленности о раке молочной железы и шейки матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Октябрь во всем мире окрашивается в розовый цвет в знак проявления солидарности и поддержки в борьбе с раком молочной железы. С 1990 года символом борьбы с этим недугом, занимающим первое место среди всех видов рака у женщин, стала розовая лента», — отметили в ведомстве.

В рамках месячника пройдут дни открытых дверей во всех учреждениях первичного звена здравоохранения (центры семейной медицины, ГСВ, ФАП).

Мероприятия проходят под лозунгом «Ранняя диагностика спасает жизнь!».

По данным Национального центра онкологии, в 2018-м впервые диагноз «рак молочной железы» выставлен 647 женщинам, из них на поздней стадии — 270 (41,7 процента), рак шейки матки — 490 новых случаев, из них 194 (39,6 процента) на запущенных стадиях.

В Минздраве подчеркнули, что рак шейки матки — предотвратимое заболевание. Его можно обнаружить и излечить до того, как предраковые изменения перейдут в рак. С 2021 года в республике планируется внедрение вакцинации против папилломы вируса человека — главной причины рака шейки матки.